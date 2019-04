Atalanta, Ilicic sfida la Fiorentina in Coppa Italia: "Sarà una gara tosta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Josip Ilicic, attaccante dell'Atalanta, ha parlato della partita di Coppa Italia di questa sera a La Gazzetta dello Sport: "Con la Fiorentina sarà una gara tosta nonostante il 3-3 dell'andata. Ho bei ricordi della squadra viola, come la finale di Coppa Italia e le partite in Europa. eravamo un bel gruppo, tutte persone perbene, e mi sono divertito anche se alla fine ci sono stati un po' di problemi. Volevo andare via prima, non ci sono riuscito, poi mi hanno spinto loro. La dirigenza voleva cambiare, è lecito. Io ho voltato pagina. I fischi a Firenze? Forse credevano che fossi finito. Ma non ci ho dato peso, in città mi sono trovato bene e il resto è acqua passata. I problemi dei viola? Non mi sorprendono perché conosco bene l'ambiente. Con Montella mi sono trovato bene, è il tipo di allenatore che ti fa giocare bene la palla. Ci allenavamo con il sorriso", alcune battute del giocatore.