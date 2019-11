Atalanta-Juve, i convocati di Gasp: out Zapata. Attacco in emergenza

Una grande assenza per l'Atalanta in vista della sfida contro la Juventus: i nerazzurri devono infatti rinunciare a Duvan Zapata. Confermata l'assenza del centravanti colombiano, che si aggiunge alle squalifiche di Ilicic e Malinovskyi.

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.

Difensori: Toloi, Kjaer, Masiello, Palomino, Gosns, Arana, Djimsiti, Castagne, Hateboer, Ibanez.

Centrocampisti: Freuler, De Roon, Da Riva, Pasalic.

Attaccanti: Muriel, Gomez, Piccoli, Traore, Colley, Barrow.

💪 I 23 nerazzurri convocati per #AtalantaJuve!

👀 Here's the squad list for tomorrow's match!#GoAtalantaGo ⚫️🔵 #SerieATIM pic.twitter.com/WzOvX1kbbg

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) November 22, 2019