Atalanta, le eurorivali: tris del Midtjylland. Liverpool perde Van Dijk, l'Ajax ritrova Klaassen

Successo del Midtjylland, prossimo avversario in Champions League dell'Atalanta, nel campionato danese 3-1 in casa contro l'Odense, con le reti di Kaba, Deyer e Sisto. Tre vittorie, un pari e una sconfitta in cinque partite, è il bilancio della squadra di Brian Priske, attualmente quinta, a due lunghezze dalla capolista Brondby.

Pari e polemiche per il Liverpool nel derby contro l'Everton. Finisce 2-2, ma ciò che preoccupa realmente Jurgen Klopp è il grave infortunio ai legamenti del ginocchio di Virgil van Dijk. L'olandese sarà costretto a saltare con ogni probabilità tutta la stagione. Infortunio anche per Thiago Alcantara, che dovrebbe però saltare solo l'impegno di Champions contro l'Ajax.

A proposito dei lancieri, arriva un convincente 5-1 alla "Johann Cruijff ArenA" contro l'Heerenveen. Gol al ritorno per Davy Klaassen: un discorso ripreso dopo tre anni, da quel 14 maggio 2017 che fu la sua ultima partita in Eredivisie (rete al Willem II) prima di approdare all'Everton. A segno anche Tadic (doppietta), Kudus e Antony. In classifica la squadra di Ten Hag è seconda a un solo punto dal PSV Eindhoven.