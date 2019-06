© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ruslan Malinovskyi (26) interessa all'Atalanta e La Gazzetta dello Sport scrive che il presidente del Genk inizialmente ha chiesto 20 milioni di euro. Negli scorsi giorni la differenza tra domanda e offerta si è ridotta. L’ucraino ha un contratto valido fino al 30 giugno 2022. Da registrare una serie di telefonate tra l’Atalanta e l’entourage del ragazzo, la trattativa procede spedita.

La Dea tratta sul prezzo. A Bergamo non vorrebbero superare quota 15 milioni, forti del gradimento di Ruslan, che a 26 anni vuole giocarsi una chance importante in Italia e in Champions. Anche per questo, dal punto di vista contrattuale non è stato complicato raggiungere un principio d’accordo.