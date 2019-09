© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per lo speciale della Gazzetta dello Sport sull'Atalanta ha parlato anche il difensore José Luis Palomino, uno dei pochi giocatori in rosa ad aver già giocato la Champions League: "Penso in grande. Voglio gli ottavi e in caso di quarti mi raso a zero", il pensiero dell'argentino. Quindi un passaggio sugli avversari quotati del City: "Guardiola è uno dei migliori tecnici al mondo, cercheremo di far sudare anche lui ed il suo City. Aguero? Un fenomeno. Scambiare la maglia con lui? Preferirei batterlo...".