Atalanta, piove sul bagnato: infortunio per Kolasinac. Prosegue l'emergenza in difesa
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Pierpaolo Matrone
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18.10.2026 18:21Serie A
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Brutte notizie per Maurizio Sarri dopo venti minuti del match contro il Milan. Sead Kolasinac ha rimediato un problema muscolare e ha immediatamente chiesto il cambio alla panchina. L'ex Arsenal è stato sostituito dunque dall'allenatore di Figline Valdarno, che ha scelto Obric.
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