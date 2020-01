L'Atalanta continua a tenere sotto controllo le vicende legate a Matteo Politano che sarebbe il preferito di Gasperini per migliorare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Sartori però pensa anche al futuro, trattando De la Vega del Lanus, classe 2001 e talento cristallino che la Dea vorrebbe bloccare per l'estate. Infine si parla ancora di Trincao, ma lo Sporting Braga vuole i 30 milioni della clausola, troppi in questo momento. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.