L'Atalanta riapre la partita a San Siro: assist di Zalewski, Gaetano punisce il Milan
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Pierpaolo Matrone
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Oggi alle 19:29Serie A
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18.10.2026 19:29Serie A
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A metà secondo tempo l'Atalanta riapre la partita a San Siro, trovando la rete dell'1-3. Un gol confezionato da due nuovi entrati: assist di Zalewski, inserimento vincente di Gaetano che col mancino trafigge Maignan.
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