Atalanta, Sarri: "La squadra che palleggia meglio è il Como, e con loro hanno perso"

Maurizio Sarri, allenatore dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio con il Frosinone: "E' chiaro che stiamo attraversando un momento difficile per mille motivi. Abbiamo regalato due gol, eppure siamo tornati in partita rischiando di vincerla. Negli ultimi dieci giorni abbiamo fatto tre o quattro partite. La squadra ha retto: gli episodi potevano tagliarci le gambe. Visto il momento è un risultato da accettare".

E' mancato palleggio?

"Contro di loro è difficile palleggiare. Contro avversari di questo tipo può venire fuori una partita diretta. Era una partita che temevamo perchè loro erano più freschi e hanno un modo di giocare fastidioso. Due gol regalati e due gran gol i loro. La squadra che palleggia meglio è il Como e contro di loro hanno perso due a zero. Potevamo palleggiare di più nella metacampo avversaria. Palleggiando bassi contro di loro è pericoloso. Ci siamo fatti invitare dagli spazi enormi che ci concedevano".