Atalanta, un tifone si abbatte sul Brescia. Secondo posto in classifica, attendendo Lazio e Inter

vedi letture

L'Atalanta strapazza il Brescia, portandosi a 70 punti in classifica grazie al 6-2 di ieri sera. Prestazione super per Pasalic, autore di tre gol, ma anche per Malinovskyi, con un gol e due assist. Una partita che dura solamente trenta minuti, quando Zapata firma il 4-1.

Nel dopopartita Gasperini ha commentato l'episodio di Muriel, scivolato in un incidente domestico nella giornata di lunedì, spiegando come potesse rimanerci secco. Da capire invece quale è la situazione di Josip Ilicic, convocato ma nemmeno in panchina. L'allenatore nerazzurro è rimasto sul vago, dicendo di voler dondolare la propria nonna.