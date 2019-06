Atalanta, vicino l'acquisto di Vlap dall'Herenveen: costerà 3,5 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riferito da TuttoAtalanta, la Dea sarebbe molto vicina a trovare l'accordo per l'acquisto del centrocampista offensivo dell'Herenveen Michel Vlap. L'operazione è in fase avanzata e potrebbe chiudersi sulla base di 3,5 milioni di euro anche se, fino a oggi, la società che milita in Eredivise, ha sempre chiesto almeno 4 milioni di euro.