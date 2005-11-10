Atalanta, Zappacosta: "Il nuovo calcio ci aiuterà ad aumentare il nostro bagaglio"

Davide Zappacosta, laterale dell'Atalanta, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio contro il Frosinone: "Ho cambiato fascia perchè Bellanova si è fatto male, speriamo nulla di grave. E' una squadra che viene a prenderti a uomo: ha dei pro e dei contro. Potevamo essere più bravi a sfruttare i varchi che ci hanno lasciato".

Come state vivendo il cambio allenatore e il momento?

"Credo che la squadra sia molto positiva e stimolante. Se sei abituato a giocare in un modo è difficile cambiare. Il nuovo calcio ci aiuterà ad aumentare il nostro bagaglio calcistico".