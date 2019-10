Inter, Esposito: "I primi minuti ero emozionato, è il sogno di ogni bimbo"

Sebastiano Esposito, giovanissimo attaccante dell'Inter che ha debuttato in Champions League (prima che in Serie A, ndr) nella vittoria per 2-0 contro il Borussia Dortmund, ha così parlato a Sky Sport dopo la partita: "Buonasera a tutti. I primi minuti ero abbastanza emozionato, penso sia il sogno di qualsiasi bambino che inizia a giocare a calcio. Quando si entra bisogna dare tutto, io sono a disposizione della squadra e cerco sempre di dare il massimo.

Dallo studio, Fabio Capello consiglia ad Esposito di "non prendere la strada di Zaniolo". La risposta del giovane attaccante: "No, no".