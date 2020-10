Attesa Champions per l'Inter di Conte: "I ragazzi sanno bene che siamo arbitri del nostro destino"

vedi letture

"Se vogliamo migliorare rispetto a quanto fatto un anno fa in Champions League, dobbiamo cercare di passare il turno". Parla così a Sky Sport il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida contro il Borussia Monchengladbach: "I ragazzi sanno benissimo che siamo arbitri del nostro destino: tutto deve dipendere da noi. Dobbiamo cercare di fare del nostro meglio rispetto alla passata stagione".

Che avversario trovate domani? "Il Borussia è una squadra di ottimo livello. Ha una buona organizzazione, giocatori forti e bravi nell’uno contro uno in attacco. Dobbiamo fare attenzione e pensare a noi stessi, al nostro calcio e al fatto che dobbiamo essere bravi e più precisi quando ci sono da sfruttare situazioni da gol. Dobbiamo migliorare le situazioni in fase di non possesso quando attacchiamo. Abbiamo ovviamente rispetto per loro, ma tanto dipende da noi".