© foto di Federico Gaetano

Milan Badelj e la Fiorentina. Un ritorno che è stato nell'aria, che è stato sui tavoli e nelle idee. L'agente del ragazzo, Lucci, era in città e non solo per incontrare il grande colpo dell'inverno viola, Luis Muriel. C'è stato un contatto diretto a Firenze con la proprietà del club per discuterne ma la Lazio non ha avuto intenzione di far partire il croato in prestito ma, eventualmente, solo a titolo definitivo. Una formula che la proprietà della Fiorentina non ha avuto intenzione di mettere sul tavolo per i vari e papabili obiettivi in mediana, forte di un Edimilson Fernandes in cui crede e di un Hamed Junior Traore già preso per l'estate. Per questo l'accordo, romantico, non c'è stato. Per una questione di formule, per una consapevolezza della dirigenza di avere una mediana di spessore già adesso. E perché a volte ritornano. Altre no.