Barça, Abidal: "Con De Ligt saremmo più forti. Ma ha scelto un altro club"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nel corso della lunga intervista al Mundo Deportivo, il segretario tecnico del Barcellona Eric Abidal ha parlato anche del mancato arrivo di Matthijs De Ligt, poi finito alla Juventus: "Il futuro darà risposte. Tu puoi andare a trattare con un giocatore e ascoltare quello che ha da dire, ma alla fine la decisione è sempre sua. Puoi avere successo oppure no. Oggi De Ligt è in una grande squadra. Non so se sta facendo bene o male, di certo con lui in rosa saremmo una squadra più forte. Noi però dobbiamo rispettare le decisioni dei giocatori, nel calcio si devono prendere decisioni. Secondo De Jong un giorno arriverà al Barça? Lo spero per lui. Vediamo, io non so se sarò ancora qua. E oggi sono contento dei centrali che abbiamo".