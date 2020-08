Barcellona, Pochettino in pole per il dopo Setien. Messi l'avrebbe voluto già a gennaio

Tutte le strade portano a Mauricio Pochettino. Per il dopo Setien, il presidente del Barcellona Bartomeu - che non si dimetterà, ma ha annunciato un cambio radicale - sembra avere le idee piuttosto chiare: aveva incontrato l'ex manager del Tottenham già prima della disfatta contro il Bayern Monaco e ora è pronto ad andare su di lui con ancora maggiore convinzione.

Secondo la radio catalana 'Rac 1', c'è già l'ok di Messi all'arrivo di Pochettino. Il numero 10 del Barça avrebbe voluto portare in panchina il suo connazionale già a gennaio, un accordo fatto saltare in quella occasione da alcuni membri del Consiglio di Amministrazione a causa del passato espanyolista di Pochettino.

Il Barcellona otto mesi fa virò quindi su Quique Setien, una scelta che a conti fatti s'è rivelata sbagliata. Culminata con la debacle contro il Bayern.