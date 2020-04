Barcellona, su Rakitic ci sono le tre big d'Italia. I catalani disposti a cederlo subito

Sport di oggi fa il punto su Ivan Rakitic. Secondo quanto riportato dal quotidiano catalano ci sono tre club italiani interessati al centrocampista croato, ossia Juventus, Milan e Inter. Ma non solo: anche il Paris Saint-Germain sarebbe disposto a servirsi delle sue prestazioni. La volontà del centrocampista però è quella di rimanere in Spagna e se proprio deve lasciare il Barcellona allora sia per il Siviglia, squadra nella quale ha militato e con la quale ha vinto una Europa League. Il suo contratto scade nel 2021, per il Barça questa è l'ultima occasione per monetizzare cercando di arrivare almeno a 20 milioni di euro. I catalani tuttavia hanno già ammortato il costo del cartellino pagato 18 milioni nel 2014.