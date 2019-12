© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Tutto confermato in casa Juventus per la sfida contro il Bayer Leverkusen di questa sera valida per l'ultima giornata della fase a gironi. Buffon in porta e Higuain con Ronaldo, queste le scelte di Sarri. Di seguito le formazioni ufficiali:

Bayer Leverkusen (4-4-2): Hradecky; L. Bender, Dragovic, S. Bender, Sinkgraven; Bellarabi, Demirbay, Aranguiz, Diaby; Hevertz, Alario.

Juventus (4-3-1-2): Buffon; Danilo, Demiral, Rugani, De Sciglio; Cuadrado, Pjanic, Rabiot; Bernardeschi; Higuain, Ronaldo.