In una lunga intervista a Yahoo Sports, Mehdi Benatia ha parlato del suo rapporto con Massimiliano Allegri, ai minimi termini dopo il ritorno di Leonardo Bonucci dal Milan. "Nelle ultime settimane io e la Juventus stavamo discutendo un rinnovo. Avevo persino iniziato le ricerce per comprare casa, perché pensavo di finire la carriera a Torino. Quando ho saputo che Leo poteva tornare, ho parlato con l'allenatore. Eravamo negli Stati Uniti: mi ha detto che sarei stato un perno, che Bonucci era andato via in maniera particolare l'anno prima. Poi quando arriva la stagione non gioco, non entro nemmeno nelle rotazioni. L'ho presa molto male. Così ho informato il club che non avrei prolungato e che non volevo più giocare. Né il tempo né i compagni sono riusciti a farmi cambiare idea, in quel momento ho deciso di andare via dall'Europa".