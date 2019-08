© foto di Insidefoto/Image Sport

Medhi Benatia, ex calciatore della Roma oggi all'Al-Duhail, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo. Tra i tanti temi il difensore ha parlato anche di mercato: "Una chiamata di Petrachi? Io rispondo sempre. Il derby è diverso, una partita bella da giocare e ancora di più quando vinci. Spero che i 14 calciatori che giocheranno capiscano l’importanza della partita. La Lazio ha iniziato bene, la Roma un po’ meno, in bocca al lupo alla Roma".

Il giocatore ha parlato anche di un contatto con Massara a gennaio: "A gennaio mi ha chiesto se potessi rimanere in Italia, per lui la mia storia con la Roma non era finita, ho dato la mia disponibilità, ma non me la sono sentita di restare sei mesi alla Juventus giocando poco. Poi mi sono guardato intorno, in Inghilterra e in Qatar, e ho scelto quest’ultima. Poi Massara mi ha chiesto disponibilità per giugno, ma poi lui è andato al Milan", ha dichiarato l'ex difensore giallorosso.