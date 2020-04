Benevento, Montipò: "Torino? Non c'è niente, io voglio restare qui"

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò, intervenuto durante una diretta Instagram di Ottochannel, commenta così l'ipotesi Torino: "Di effettivo c’è sempre stato ben poco anche perché io non ho mai dato la disponibilità ad andar via. Ho sempre voluto restare al Benevento e questo vale anche per la prossima estate. La mia intenzione è giocare in serie A con questa maglia, visto che in questi giorni se ne è parlato di nuovo sui siti. Voglio restare qui”.