Benevento, Schiattarella carica la squadra: "Il destino dipende da noi"

Nel corso di un'intervista riportata dal portale Ottopagine, il centrocampista del Benevento Pasquale Schiattarella ha cercato di riportare un clima di calma e serenità dopo il discusso 0-3 casalingo con lo Spezia: "Quando non fai punti da un mese è normale che l'umore sia negativo, ma non vediamo l'ora di rifarci al più presto. Già domenica siamo andati al campo per allenarci, nonostante potessimo usufruire di qualche giorno di riposo. Ci siamo ritrovati subito perché abbiamo voglia di correggere gli errori commessi e tornare a ottenere risultati positivi. Prima di sabato il percorso era giusto, anzi avevamo dato vita a delle ottime prestazioni. Quando perdi uno scontro diretto in quel modo cominci a farti tante domande. Come ha detto il mister, l'unica medicina che abbiamo a nostro favore è quella di lavorare e di analizzare tutti gli errori. Possiamo uscirne fuori solo mantenendo la giusta compattezza. Il nostro obiettivo è quello della salvezza, in una categoria molto difficile soprattutto al primo anno".

Schiattarella, tra i protagonisti della promozione, non è preoccupato dal calendario: "Ho letto tante cose in questi giorni, è fuori strada chi pensa che la prestazione derivi dal modulo e dalla tattica. Per quanto mi riguarda il futuro è nelle nostre mani: se giocheremo da Benevento possiamo portare a casa punti anche da Firenze, viceversa siamo destinati a fare sempre passi indietro come accaduto con lo Spezia. L'obiettivo è la salvezza, se l'avvio di stagione aveva illuso qualcuno non è un nostro problema. E 'il primo anno di A, ci sono avversarie attrezzate e di grande livello. Le difficoltà per una matricola sono sempre tante, in questo ci sono delle analogie. Siamo consapevoli che il Benevento dovrà lottare fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata per salvarsi. Con la giusta predisposizione a soffrire, sono certo che ci toglieremo grandi soddisfazioni. Ai ragazzi ho detto che, anche ai tempi della Spal, per oltre un mese non vincemmo ma ci siamo salvati".