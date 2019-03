Il talento del Benfica Joao Felix, seguito dai top club europei fra cui la Juventus, ha parlato scherzando della sua clausola rescissoria da 120 milioni di euro: "Non capisco niente di valori o di calciomercato. Io mi limito a giocare, è per questo che sono qua. Quanto posso valere? Due milioni possono bastare! Il mio modo di giocare? Se sono aggressivo è perché mi provocano, io faccio agli altri ciò che fanno a me".