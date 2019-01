Benito in pole per la fascia, un difensore ai saluti: il punto sul Bologna

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fin qui, il Bologna è stato il club più attivo di gennaio. Due acquisti, Soriano a centrocampo e Sansone in attacco, per i felsinei che hanno confermato Inzaghi e puntano a risalire la china. Fatti i due innesti, per ragioni di spazio in rosa, a ogni entrata dovrà corrispondere una cessione. Ma c'è ancora da lavorare.

IN ENTRATA -

Un esterno: la priorità di Bigon e Di Vaio è alquanto chiara. Il nome più caldo al momento è quello di Loris Benito, messosi in mostra anche contro la Juventus con la maglia dello Young Boys (ma sull'elvetico c'è anche al Parma). Gioca a sinistra, ma può adattarsi anche nella difesa a tre. Gli altri nomi in lista sono quelli di Basta (Lazio), Peluso (Sassuolo) e Rispoli (Palermo). Nel mirino, anche un centrale: piacciono Ogbonna del West Ham e Ceccherini della Fiorentina. Il primo ha detto no, il secondo è complicato a livello economico. A centrocampo, infine, suggestione Riccardo Montolivo. Ma prima, dicevamo, bisognerà vendere.

IN USCITA -

Tanti i nomi "cedibili" in casa Bologna, più delle richieste per intendersi. L'esordio contro la Juventus è stato di quelli traumatici per Nehuen Paz, che infatti dovrebbe salutare. Dove? Piace in patria, ma anche in Serie B (Lecce?). In uscita potrebbero esserci anche due suoi colleghi, De Maio e Gonzalez: mercato freddo, però. Il più richiesto della rosa, sulla carta, è Erick Pulgar: Roma e Fiorentina hanno bussato, ma per ora soltanto sondaggi e nessun affondo. Coi viola, peraltro, si è parlato di un possibile scambio con il già menzionato Ceccherini. Il Bologna, comunque, non ha fretta di cederlo. Due gli attaccanti di cui invece i rossoblù farebbero a meno in presenza di richieste adeguate: Diego Falcinelli e Mattia Destro. Più corposo l'ingaggio del secondo, e infatti dopo il timido interesse del Genoa per ora le acque sono chete, con soltanto la Sampdoria alla finestra (per maggiori dettagli). Il primo invece piace soprattutto al Frosinone, ci ha pensato l'Udinese, nelle ultime ore è spuntato il Parma.