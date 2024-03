Bergomi: "Mavropanos non mi convince. Se l'Inter vuole puntare su un giovane, meglio Bisseck"

vedi letture

Il centrale del futuro è diventato un tema in casa Inter, un argomento su cui cominciare a ragionare in attesa di capire cosa sarà di Francesco Acerbi. A parlarne, a La Gazzetta dello Sport, è Giuseppe Bergomi: "Quale qualità di Acerbi è difficile da trovare sul mercato? Il carattere, l’attenzione e la concentrazione, perché non sbaglia mai partita. Ma soprattutto ha una personalità forte. Insieme a Buongiorno del Torino, in quel ruolo, è il miglior difensore italiano".

Un vecchio obiettivo dell’Inter ai tempi dello Stoccarda è Kostantinos Mavropanos, oggi al West Ham United.

"Non mi convince, se devo optare per un profilo più giovane e da formare preferisco farlo con Bisseck, visto che ha la personalità e l’incoscienza giusta per giocare lì in mezzo. Onestamente Mavropanos non lo conosco bene come Kim e Smalling, fatico a dare un giudizio definitivo. Se Acerbi e De Vrij stanno bene, tengo tutta la vita loro due. Secondo me all’Inter serve un difensore veloce per completare la rosa, così da poter stare ancora più alti o fare le marcature preventive in un altro modo".