Bernardeschi completa la frittata: rigore, Messi non perdona. 2-0 Barça a Torino

In dieci e sotto di due gol. Finisce come peggio non poteva Juventus-Barcellona per i bianconeri: Bernardeschi, appena entrato, stende Ansu Fati in area. Dal dischetto, Messi fredda Szczesny. 2-0 per i catalani a Torino.