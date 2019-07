Boca, Burdisso: "Hurtado? Stop per situazioni esterne. Sono ottimista"

© foto di Danilo Vigo

Il direttore sportivo del Boca Juniors, Nicolas Burdisso, ha parlato del caso Hurtado, con il venezuelano attualmente fermo tra Genoa e Xeneizes. "Si è fermato per una situazione esterna a Gimnasia e Boca. È un caso particolare - come riportato da Il Secol oXIX - perché il 50% del cartellino di Hurtado appartiene alla famiglia. Abbiamo l'accordo con il giocatore ma il Genoa ha presentato un'offerta magiore al club. Vediamo come finirà, sono ottimista".