Bologna, a gennaio solo prestiti: Nkoulou, Lammers, Cetin e Inglese i nomi sul taccuino di Bigon

Acquistare, ma solo in prestito. È questo il diktat del patron del Bologna Saputo in vista del prossimo mercato di gennaio. Le intenzioni attuali della società sono quelle di accontentare nel limite del possibile Sinisa Mihajlovoci se capiteranno le occasioni giuste. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, i nomi sui quali Sabatini e Bigon stanno lavorando in Italia sono Nicolas Nkoulou del Torino, Bosko Sutalo dell’Atalanta, Mert Cetin del Verona per quanto riguarda i difensori. Poi gli attaccanti: Roberto Inglese del Parma, Sam Lammers dell’Atalanta, Pietro Pellegri del Monaco e Andrea Pinamonti dell’Inter, tutti rigorosamente in prestito secco o al massimo con diritto di riscatto.