Bologna, Bernardeschi: "La strada è quella giusta, seguiamo le idee di Palladino"

Dopo il match vinto dal Bologna contro il Cagliari, Federico Bernardeschi ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Era una partita molto difficile in un campo tosto. Queste partite si vincono con carattere, il Cagliari ci ha fatto soffrire: nella ripresa abbiamo reagito bene, con cinque calci d'angolo di fila e tanta pressione. La qualità è venuta fuori, è la prima volta in stagione che ci capita di salire di livello nel secondo tempo. Vuol dire che il lavoro sta pagando, stanno venendo fuori le idee del mister la strada è questa e continueremo così".