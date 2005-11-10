Bologna, Bernardeschi: "La strada è quella giusta, seguiamo le idee di Palladino"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 19:37Serie A
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24.10.2026 19:37Serie A
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Dopo il match vinto dal Bologna contro il Cagliari, Federico Bernardeschi ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Era una partita molto difficile in un campo tosto. Queste partite si vincono con carattere, il Cagliari ci ha fatto soffrire: nella ripresa abbiamo reagito bene, con cinque calci d'angolo di fila e tanta pressione. La qualità è venuta fuori, è la prima volta in stagione che ci capita di salire di livello nel secondo tempo. Vuol dire che il lavoro sta pagando, stanno venendo fuori le idee del mister la strada è questa e continueremo così".
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