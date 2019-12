© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Musa Barrow. Il Bologna guarda in casa Atalanta anche per rinforzare la difesa: l'obiettivo, come rivela Il Resto del Carlino, è il brasiliano Roger Ibanez, classe '98, che ha esordito in Champions League contro lo Shakhtar Donetsk, ma non ancora in Serie A. Il valore del cartellino del giocatore si aggira sui due milioni, ma il Bologna lo vorrebbe in prestito per i prossimi sei mesi.