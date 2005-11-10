Bologna, Casale esulta dopo il gol: "Palle inattive fondamentali, si è visto qualcosa in più"
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Giuseppe Lenoci
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ieri alle 23:38Serie A
autore Giuseppe Lenoci
24.10.2026 23:38Serie A
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Dopo il match vinto dal Bologna contro il Cagliari, Nicolò Casale ha commentato il successo ai microfoni di DAZN: "Ci siamo parlati a fine primo tempo, sapevamo sarebbe stato difficile e ad inizio ripresa siamo usciti bene. Le palle inattive sono fondamentali e oggi è arrivato un gol dalla difesa. Non abbiamo avuto molto tempo per lavorare, tra Nazionale ed infortuni: piano piano, ogni partita, si è visto qualcosa in più. LA serie A è difficile, tra qualche giorno andiamo a Milano e proveremo a toglierci le soddisfazioni".
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