Bologna, Danilo a scadenza: Mihajlovic gli chiede di restare ma pone le condizioni

Nelle scorse ore, spiega il Corriere dello Sport, è andato in scena un faccia a faccia fra il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic e il difensore Danilo. Il centrale ha il contratto in scadenza a fine stagione e il tecnico serbo vorrebbe trattenerlo ancora in rosa, non fosse altro per la sua leadership all’interno del gruppo. Ma le condizioni nella trattativa per il rinnovo esistono: Danilo dovrà esser pronto, nel caso, a fare un piccolo sacrificio sullo stipendio e soprattutto a mettere in gioco la sua titolarità, lavorando per conquistarsi il posto durante la settimana.