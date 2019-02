© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Gonzalez, difensore del Bologna, ha analizzato in zona mista il pareggio maturato in casa con il Genoa: “Sento che abbiamo gestito bene la partita, poi anche il Genoa ha proposto il suo gioco con 10’ minuti di entusiasmo in cui ha trovato il pareggio ma la partita l’abbiamo fatta noi, cercando di trovare il vantaggio per tutto il secondo tempo. La prestazione della squadra è stata buona. Il gol preso? Noi marchiamo a zona: in quell’occasione un contrasto ai miei danni ha confuso le posizioni ed è arrivato il gol. Mihajlovic? Mi ha dato fiducia a San Siro ed oggi è sono contento perchè quando gioco mi diverto e sento di fare il mio lavoro. Ho la grande responsabilità adesso di fare sempre meglio per convincere il mister. Sento che c’è un cambio di tipo di lavoro, sono due settimane che ci alleniamo forte e oggi in campo abbiamo giocato in maniera diversa da come eravamo abituati. Se giocavamo questa partita due mesi fa forse la perdevamo, il calcio è così. Il pubblico deve continuare a sostenerci e a incoraggiarci perchè prendiamo fiducia e con una squadra come quelle viste a Milano e oggi la salvezza è sicura.”