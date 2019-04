Bologna, Miha: "Rivisto l'episodio su Palacio, meglio non commentare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic ha analizzato così lo 0-0 del Franchi ai canali ufficiali del club: "Salvo il risultato, un punto importante verso la salvezza, ma dal punto di vista del gioco e delle occasioni siamo andati meno bene delle altre volte. Lo spirito della mia squadra mi è piaciuto, ma avrei voluto più coraggio, dovevamo credere nella vittoria ed essere più offensivi. Ad ogni modo, come ho detto ora ai ragazzi, quando non si riesce a vincere è buono portare a casa un pareggio. Ho rivisto l’episodio in area viola su Palacio, preferisco non commentare".