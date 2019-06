Bologna, Mihajlovic chiama Destro: altra chance per l'attaccante

© foto di Federico Gaetano

Sinisa Mihajlovic ha telefonato a Mattia Destro. In pratica - sottolinea La Gazzetta dello Sport - all'attaccante del Bologna è stato detto che la fiducia in lui non è passata ma che l’anno prossimo sarà quello utile per risollevarsi completamente, nuovamente e definitivamente. Altra chance insomma: da non fallire.

Adesso il rinnovo? - Tutto il resto significa l’eventuale rinnovo di contratto: Mattia è in scadenza nel giugno del prossimo anno, dipenderà da lui se ci sarà l’allungamento oppure no, operazione utile al Bologna per non perderlo a parametro zero. Intanto Mattia (che guadagna 2 milioni di euro e non vuole mollare Bologna) si presenterà il 4 luglio (giorno del raduno) a Casteldebole. La permanenza di Destro - si legge - non nasce solo dalla difficoltà dei prezzi per le punte (Kouame, Defrel, Inglese) ma dalla promessa di Destro stesso nel volersi rilanciare.