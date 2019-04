© foto di Giacomo Morini

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha parlato al termine del match vinto contro la Sampdoria ai microfoni di Radio Rai: "Sarebbe stato difficile pensare due mesi fa che sarebbe successo tutto ciò. Abbiamo cambiato mentalità ed atteggiamento e questi sono i frutti. Oggi abbiamo vinto una partita meritatamente e sabato abbiamo uno scontro diretto con l'Empoli, sappiamo che se dovessimo vincere chiuderemmo la lotta per non retrocedere. Prepariamo bene la partita e cerchiamo di giocare come fatto da quando sono arrivato, andando in campo a divertirci e cercando di vincere. Da quando si è cambiato allenatore eravamo noni, nelle ultime sei partite siamo primi per i punti fatti. Per come giochiamo, siamo una squadra da Europa League e i meriti sono dei ragazzi".