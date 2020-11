Bologna-Napoli, i convocati di Gattuso: torna Osimhen, non ci sono indisponibili

Non ci sono defezioni per Rino Gattuso e il Napoli, impegnati oggi nella complicata trasferta di Bologna. Rispetto all'ultima lista pre-Rijeka l'unica novità è Victor Osimhen, squalificato in Europa League, che torna dunque tra i convocati. Tutti disponibili, dunque, per il match di stasera. Ecco l'elenco dei convocati.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Bakayoko, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano, Insigne.