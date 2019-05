© foto di PhotoViews

Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Milan: "E' emozionate tornare qui. E' stato il mio stadio per quattro anni e sono content. E' una partita bella da giocare, noi stiamo facendo bene e vogliamo continuare così finendo bene il campionato perché non siamo aritmeticamente salvi. Oggi cercheremo di mettere tutto in campo".

Ci tenevi a giocarla questa partita?

"Il ballottaggio in queste partite lo stiamo facendo e la squadra sta rispondendo bene. L'importante è che la squadra metta intensità in campo. Dobbiamo andare avanti così. Questo è un bel test e ci può dare consapevolezza di quello che siamo. Affronteremo questa partita con l'atteggiamento giusto".