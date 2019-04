© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida importantissima al Dall'Ara: il Bologna, a caccia di punti per la salvezza, ospita la Sampdoria, ancora in corsa per un posto in Europa. La sorpresa dell'ultimo minuto in casa Bologna si chiama Krejci, schierato di nuovo come terzino sinistro. Davanti il tridente composto da Orsolini, Palacio e Sansone. Nella Sampdoria c'è Tonelli dal primo minuto in difesa, davanti Ramirez alle spalle di Quagliarella e Defrel:

Bologna (4-3-3): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Krejci; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Orsolini, Palacio, Sansone.



Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Sala, Tonelli, Andersen, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Defrel.