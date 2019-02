Bologna, Sansone e Soriano per la salvezza. Via De Maio

Serviva una scossa, soprattutto in difesa, particolarmente sulle fasce. Non è arrivata per il Bologna del nuovo tecnico Mihajlovic, nonostante l'approdo di quattro calciatori che potrebbero fare la differenza. Sansone e Soriano non hanno ancora dato la propria impronta, fra centrocampo e attacco, mentre Edera e Lyanco sono due arrivi last minute per puntellare esterni offensivi e difesa centrale. Via De Maio, finito all'Udinese. Forse un paio di botti in più potevano fare comodo, anche perché di discussioni ce ne sono state parecchie, da Spinazzola a Rispoli.

ACQUISTI: Sansone, Soriano, Edera, Lyanco.

CESSIONI: Crisetig, De Maio, Portanova.

Formazione (4-3-3)

Skorupski; Calabresi, Danilo, LYANCO, Dijks; Poli, Pulgar, SORIANO; EDERA, Palacio, SANSONE.