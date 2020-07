Bologna, Soriano al 45': "Nel secondo tempo determinati, vogliamo i tre punti"

vedi letture

Roberto Soriano, centrocampista del Bologna, ai microfoni di Dazn ha analizzato così il primo tempo della sfida contro il Lecce (2-1 per i felsinei al 45'): “Il gol di Mancosu è arrivato da un errore nostro, basterebbe parlarsi un po’. Dobbiamo continuare così, con più attenzione. Non possiamo sempre andare in avanti, bisogna anche contenere ogni tanto. Nella ripresa dobbiamo rientrare in campo determinati per portare a casa una vittoria che manca da tanto tempo tra le mura amiche”.