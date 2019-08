© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Zbigniew Boniek difende Krzysztof Piatek. Lo fa dalle colonne de La Gazzetta dello Sport dove spiega: "non tradirà, pensa come i grandi. Gli servirà tempo, le amichevoli non fanno testo. Il Milan ha preso un allenatore eccezionale, tatticamente è uno dei migliori in Italia se non il migliore. Piatek ha la testa per reagire alle critiche, farà moltissimi gol anche in questa stagione".