Bonucci su Instagram: "Devo tutto alla Juve. Vinceremo ancora"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo le parole ai canali ufficiali della Juventus , Leonardo Bonucci, fresco di rinnovo fino al 2024, attraverso il suo profilo Instagram, ha commentato: "Nei miei sogni di adulto ho accarezzato questo giorno come qualcosa di custodito in un cassetto segreto. Oggi 19.11.19 tutto diventa realtà. La Juventus, che in 8 stagioni sulla pelle mi ha insegnato valori, vicinanza, resilienza, caparbietà e tenacia, oggi mi regala un sogno. Alla Juventus devo la mia maturità, devo la capacità di riconoscere gli errori, devo soprattutto la mia continua, inarrestabile, voglia di vincere. Oggi la Juventus mi regala un sogno al quale risponderò con sicurezza, responsabilità e orgoglio. Per vincere ancora, insieme. Fino alla Fine!".