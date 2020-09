Borja Valero alla Fiorentina e Benassi all'Hellas? Pradè: "Ci siamo presi tutti qualche ora..."

Ci sarà il ritorno di Borja Valero con Benassi all'Hellas? E' una delle domande poste quest'oggi in conferenza stampa a Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina che ha così risposto: "Stiamo parlando, stiamo riflettendo. Ci siamo presi tutti quanti qualche ora di tempo e vediamo come si evolve la situazione. Marco è un giocatore forte che ha bisogno di spazio. Qui forse ce n'ha poco e vediamo quello che pensa. Di Borja non vi devo dire niente. E' uno dei giocatori più forti comprati in carriera".