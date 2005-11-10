Bournemouth, Tiago Pinto: "Felice di vedere Amorim al Milan, lo stimo molto"

Tiago Pinto, direttore sportivo del Bournemouth, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla sfida di Europa League contro il Milan: "Difficile dire qual è la nostra squadra titolare, ovviamente Rayan è uno dei nostri giocatori migliori ma le rotazioni sono importanti visto che sabato c'è il Manchester United e poi l'Aston Villa. Abbiamo dei calciatori bravi che approfitteranno di questa possibilità, non dobbiamo però confondere queste scelte col fatto che forse quella che ci aspetta è la partita più importante della nostra storia".

Che effetto le fa affrontare Amorim?

"Siamo molto amici, ci scambiamo dei messaggi. Oltre a essere un allenatore che stimo molto, è una persona spettacolare alla quale voglio molto bene. Guardo tutte le partite non solo per lui ma anche per Ramos e Moreira. Sono contento che abbia avuto la possibilità di allenare una squadra come il Milan, perché se lo merita".