Braglia: "Milan, Maignan da giallo ma perché quel gesto? Forse..."

Ospite della radio di Tuttomercatoweb.com, durante Maracanà, è stato l'ex portiere Simone Braglia. Che ha cominciato da Maignan: "Sì, forse meritava il giallo. Sicuramente avrebbe potuto essere solo ammonizione, ma perché quel gesto? Perché è stato scomposto, avvenuto sotto gli occhi dell'arbitro. E lui che è capitano doveva avere un certo contegno. E' sempre stato uno abbastanza ligio come comportamenti, quel gesto può nascondere altro, magari vive male questo momento nel Milan, il non poter arrivare a un traguardo prestigioso col club".

Un pensiero sulla Juve col Rennes?

"La Juve aveva una difesa più granitica all'inizio, e la mia idea che potesse giocarsi il campionato derivava anche da questo, ma ora ha perso gran parte di quella forza. Vuoi per poco filtro a centrocampo ma anche la poca serenità fuori dal campo".

Intanto altri due infortuni:

"Mi ricordo che con Bagnoli al Genoa arrivammo fino alla fine, anche in coppa, senza alcun problema. Non so da cosa possa dipendere. Non so se si giochi più di prima in realtà. Una volta le rose erano inferiori e la Juve di una volta arrivava in fondo ovunque. Cosa è cambiato?".

Atalanta, Sarri peggio di Juric: rischia la panchina?

"Non è il suo ambiente e non capisco la scelta iniziale. E' un club che lavora bene col settore giovanile e ne prendi uno che i giovani li vede col lumicino. E i risultati ora dimostrano che ho ragione. Non è un sanguigno come serve all'ambiente. Chi vedrei? Thiago Motta".

La Roma sbanca Napoli?

"Sì, oggi è la miglior rosa che c'è in Serie A. Dopo aver perso in Champions col Real, il fatto che abbia rivinto è un segnale. Dimostra carattere e valore nei singoli giocatori. ha uno spogliatoio che supera tutte le difficoltà".