Brescia, asta milionaria per Tonali. Juventus in pole, occhio all'Inter

Come si legge sulle pagine di Tuttosport, il talento del Brescia Sandro Tonali si appresta a diventare uno dei pezze più pregiati e costosi del prossimo mercato. Le grandi di serie A e non solo si stanno già muovendo, con l'intento di anticipare la concorrenza ed evitare un'asta milionaria. La Juventus segue Tonali dalla scorsa stagione e già nel corso dell’ultimo mercato estivo aveva approcciato il Brescia. La trattativa non è andata a buon fine, ma i contatti sono continuati. Gli ultimi sono recentissimi e hanno visto la Juventus conferma a Cellino il vivo interesse per il ragazzo, con l’intenzione di chiudere la trattativa il prima possibile. Magari anche a gennaio, qualora ci fosseri i margini: naturalmente lasciando Tonali a Brescia fino alla fine della stagione.

Al momento non c'è nulla di definitivo, ma i bianconeri al momento sono in pole position rispetto alle avversarie e in particolare rispetto all’Inter, che resta la grande rivale per il ragazzo. I nerazzurri hanno messo il nome di Tonali in cima alle preferenza per la prossima stagione e lo stesso Marotta ha già avuto diversi contatti con Cellino, con il presidente del Brescia che vuole monetizzare al massimo dalla cessione del ragazzo.