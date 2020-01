© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le formazioni ufficiali di Brescia-Cagliari. Mister Corini lascia Balotelli in panchina, al suo posto si rivede Donnarumma dal primo minuto al fianco di Torregrossa. In difesa out Mateju per un problema gastrointestinale: titolare Mangraviti. Tutto confermato invece nel Cagliari: in mezzo dal campo c'è Cigarini, Nainggolan alle spalle di Joao Pedro e Simeone.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Mangraviti; Romulo, Tonali, Ndoj; Spalek; Donnarumma, Torregrossa.

Cagliari (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Pisacane, Klavan, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone.