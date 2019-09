Brescia, Corini a Udine si gioca la conferma: prime voci su Pioli

Massimo Cellino, presidente del Brescia, non è soddisfatto di quanto raccolto fino a questo momento dalla propria squadra e iniziano già a circolare le prime voci di avvicendamento in panchina. Corini fa finta di niente e lavora sodo per arrivare alla sfida di Udine al massimo della forma fisica ma anche mentale, vista la dura rimonta subita domenica contro il Bologna, ma se non dovesse riuscire a vincere il suo posto sarebbe veramente a rischio, con il nome di Stefano Pioli che sta già circolando in città e che potrebbe rappresentare il primo spauracchio per l'attuale tecnico delle Rondinelle. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.